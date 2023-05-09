Данія та Швеція уклали угоду про солідарне постачання природного газу

Енергетичні агентства Данії та Швеції в понеділок уклали угоду про солідарне постачання природного газу, яка передбачає допомогу в разі дефіциту блакитного палива під час енергетичної кризи.

Про це йдеться у пресрелізі Данського енергетичного агентства, яке цитує "Європейська правда".

Угода між Данією та Швецією буде задіяна у випадку надзвичайної ситуації, якщо загостриться енергетична криза й у найближчі зими виникне дефіцит газу.

У такому випадку Данія зробить свій внесок у забезпечення постачання захищених споживачів у Швеції - домогосподарств, лікарень, аварійних служб та іншої критичної інфраструктури.

"Енергетична криза не закінчилася. Ситуація краща, ніж ми побоювалися, але щоб уникнути перебоїв з газом та електроенергією, вкрай важливо, щоб ми дотримувалися хороших звичок економії як цього літа, так і взимку", - наголошує директор Данського енергетичного агентства Крістоффер Бетцаув.

Солідарне постачання газу між Данією та Швецією уможливлене тим, що енергосистеми обох країни об'єднані між собою вже понад 100 років.

Це об'єднання "позитивно впливає на ціни на енергоносії та допомагає забезпечити набагато вищий рівень безпеки постачання, ніж у багатьох інших частинах світу", зазначається у повідомленні енергетичного агентства Данії.

Нагадаємо, в Європейському Союзі планують до літа спеціальну платформу AggregateEU для здійснення спільних закупівель газу, аби гарантувати відсутність його дефіциту взимку. Україна також долучиться до цієї платформи.

Країни Євросоюзу повинні забезпечити участь своїх місцевих компаній в агрегації попиту на газ в обсягах, еквівалентних 15% газу, необхідного для заповнення сховищ цієї країни до 90% потужності.