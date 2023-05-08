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АНАЛІТИКА

Під Босфором прокладуть ще один тунель: вперше у світі триповерховий

 

Під протокою Босфор прокладуть третій за рахунком тунель, який з`єднає європейську та азійську частини найбільшого мегаполіса Туреччини.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив на мітингу в Стамбулі у неділю, передає власкор Укрінформу.

"Ми зараз реалізуємо проєкт Великого Стамбульського тунелю. Цей проєкт стане третім тунелем, який пройде під Босфором, після тунелів Мармарай та Євразія", - повідомив Ердоган.

За його словами, завдяки реалізації цього проєкту, у транспортній системі Стамбула буде з'єднано 11 різних ліній рейкового транспорту, якими щодня користуватимуться 6,5 мільйона громадян.

Планується, що Великий Стамбульський тунель буде триповерховим, що також зробить його унікальним - першим у світі подібним проєктом.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі планують великі трансформації - мегаполіс зроблять стійким до стихійних лих, зокрема у підготовці до можливого землетрусу буде здійснено переселення 1,5 млн осіб - по 500 тисяч розселять із небезпечних районів у азійській, європейській частинах та районі Умраніє.
 

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