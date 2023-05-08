Урсулу фон дер Ляєн, найімовірніше, переоберуть на посаду президентки Єврокомісії - Politico

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, найімовірніше, буде переобрана на другий термін у 2024 році, хоча офіційно вона ще не заявила, що планує балотуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Фон дер Ляєн виконуватиме свої обов'язки до 2024 року, коли ЄС обере новий склад Європейського парламенту. Голосування має допомогти визначити, принаймні теоретично, чи може хтось змінити її на цій посаді.

Правоцентристська Європейська народна партія, яка контролює найбільшу фракцію в Європейському парламенті, підтримує фон дер Ляєн, як і консервативні партії Німеччини.

Президент Франції Емманюель Макрон ще не сказав публічно, чи підтримує він переобрання фон дер Ляєн на другий термін. Багато в чому завдяки йому вона отримала цю посаду 2019 року, і він цілком може підтримати її знову.

Для затвердження фон дер Ляєн на другий термін їй необхідно отримати просту більшість голосів у парламенті. Журналісти зазначають, що вона вміло підтримує як "зелених", так і соціалістів та демократів - дві інші найбільші групи в парламенті - пропонуючи їм законодавчі перемоги, такі як "зелений курс" ЄС.

Таким чином, у неї фактично може не виявитися серйозних конкурентів, а якщо їй і буде кинуто серйозний виклик, то, скоріш за все, з боку крайніх лівих і крайніх правих.

Видання зазначає, що ймовірна заявка фон дер Ляєн на другий термін може стати більше схожою на коронацію, ніж на демократичне обговорення.

Politico нагадує, що і в 2019 році її обрали лідери ЄС під час закритих перемовин, на яких вони відкинули так званого Spitzenkandidat або "провідного кандидата", представленого консерваторами ЄС - цим вибором був Манфред Вебер - і натомість віддали посаду фон дер Ляєн.

Прийшовши до влади, фон дер Ляєн вважала за краще жити у квартирі на верхньому поверсі будівлі Berlaymont, де розташовується Європейська комісія, а не серед людей у Брюсселі.

Рідкісні картинки з особистого життя фон дер Ляєн, здається, тільки підкреслюють королівську аналогію. Після того як її улюблену поні Доллі розтерзав вовк недалеко від її заміського будинку в Бургдорф-Байнхорні в Німеччині, фон дер Ляєн наказала Європейській комісії переглянути правила захисту вовків на всій території ЄС.

Її відомство заперечує вжиття будь-яких заходів у зв'язку з убивством Доллі, але вовка, який убив її поні, було внесено до списку вбитих у Німеччині.

Минулого тижня лідери ЄНП і Християнсько-демократичного союзу Німеччини заявили про свою підтримку фон дер Ляєн як "провідного кандидата". Зафіксувавши підтримку фон дер Ляєн на ранній стадії, вони сподіваються уникнути повторення 2019 року.

Однак, роблячи це, вони також ризикують підірвати саме поняття кампанії, оскільки фон дер Ляєн набагато впливовіша і відоміша, ніж практично всі потенційні суперники.

Нагадаємо, ЗМІ у квітні повідомляли, що низка країн-членів НАТО запропонували президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн очолити Альянс у жовтні цього року.

Ймовірними кандидатами на наступного генерального секретаря НАТО також називають прем'єрок Литви та Естонії, міністрів оборони Нідерландів та Британії, експрем'єра Італії, президента Румунії, або, не виключено, представника Канади.