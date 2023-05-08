Голова МЗС Китаю Цінь Ган приїде 9 травня до Берліна

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган 8-12 травня відвідає Німеччину, Францію та Норвегію, де проведе перемовини зі своїми колегами з цих країн, повідомив у понеділок, 8 травня, речник МЗС КНР Ван Веньбінь, пише AFP.

У МЗС Німеччини підтвердили, що на вівторок, 9 травня, заплановані переговори міністерки закордонних справ країни Анналени Бербок (Annalena Baerbock) з Цінь Ганом, повідомляє Reuters.

Можливе посередництво Китаю

Візит відбудеться на тлі заяв Пекіну про наміри сприяти мирним переговорам для припинення війні Росії проти України, а також невдовзі після першої від початку повномасштабного вторгнення РФ телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Незадовго до цієї розмови в низці європейських країн поставили під сумнів, чи може Китай виступати як нейтральний посередник в цих перемовинах, після заяв посла КНР у Франції про "російський Крим" і "неясний статус пострадянських країн".

Пекін застерігає ЄС від запровадження санкцій

У понеділок Ван Веньбінь також прокоментував інформацію про те, що Європейський Союз може вперше запровадити санкції проти китайських компаній за постачання РФ обладнання, що може бути використовуватися у військових цілях.

"Китай виступає проти дій, що використовують китайсько-російську співпрацю як привід для запровадження незаконних санкцій", - наводить Reuters слова речника.

Він також закликав ЄС не йти "хибним шляхом" і попередив: якщо ці санкції набудуть чинності, Китай вживатиме рішучих заходів для захисту своїх інтересів.