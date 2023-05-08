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АНАЛІТИКА

Макрон, Шольц, Сунак: 40 європейських лідерів підтвердили приїзд на саміт до Кишинева

 

Уже 40 президентів і прем'єр-міністрів країн Європи, а також очільників європейських структур підтвердили свою присутність на саміті Європейської політичної спільноти, що відбудеться в Кишиневі 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Першим підтвердив свій приїзд на саміт до Молдови президент Франції Емманюель Макрон.

Також приїхати вже пообіцяли президент Румунії Клаус Йоганніс, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, очільник італійського уряду Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, канцлер Австрії Карл Негаммер, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр Бельгії Александр де Кроо, прем'єрка Естонії Кая Каллас, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президентка Європарламенту Роберта Метсола також підтвердили свою участь.

Раніше повідомлялося, що саміт відбудеться на території виноробні за 35 кілометрів від Кишинева. У ньому мають узяти участь 47 президентів і прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур.

У рамках підготовки до заходу в столиці Молдови вже почалися навчання поліції і спецпризначення Fulger, які триватимуть до кінця травня.

Перший саміт Європейської політичної спільноти пройшов у Празі 6-7 жовтня минулого року.

Європейська політична спільнота - ініціатива президента Франції Емманюеля Макрона, підтримана ЄС. За задумом, цей майданчик співпраці не є альтернативою розширення ЄС.
Ключові теги: Молдова
 

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