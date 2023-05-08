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АНАЛІТИКА

Росія зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за десятиліття

 

Росія зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили, понад 1 млн російських громадян виїхали з країни у 2022 році.

Як ідеться в звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії, Центральний банк РФ опитав 14 тис. роботодавців і виявив, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року, пише ЕП.

Повідомляється, що за останні три роки населення Росії скоротилося на 2 млн осіб більше, ніж очікувалося, через наслідки COVID-19 та війни в Україні.

"У 2022 році Росію покинули до 1,3 млн осіб, в тому числі багато молодих і добре освічених людей, які працювали в галузях з високою доданою вартістю", - зазначає розвідка Британії.

Також минулого року близько 10% (100 тис.) ІТ-працівників виїхали з країни у 2022 році й не повернулися.

Мобілізація, історично висока еміграція, а також старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили, що, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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