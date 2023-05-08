Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ліга арабських держав повертає Сирію до блоку

 

Ліга арабських держав за підсумками голосування погодилася відновити членство Сирії у своєму блоці, яке було призупинено 12 років тому на тлі повстання в країні проти режиму Асада у 2011 році, що було жорстоко придушене режимом Башара Асада та переросло у громадянську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За відновлення участі Дамаска в блоці в Лізі висловилися 13 із 22 держав-членів.

Серед тих, хто не підтримав таке рішення, був зокрема Катар, який не відправив свого міністра закордонних справ на саміт у Каїрі в неділю.

У матеріалі зазначається, що це рішення Ліги стало перемогою Дамаска, хоча і "багато в чому символічною" на тлі західних санкцій проти уряду Башара Асада. Очікується, що повернення Сирії до Ліги арабських держав не призведе до швидкого вивільнення коштів на відновлення у зруйнованій війною країні.

Генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт заявив, що рішення про повернення Сирії до організації дозволить Асаду взяти участь у саміті групи, що відбудеться 19 травня, що є частиною поступового процесу врегулювання конфлікту.

"Це не означає, що сирійська криза вирішена, навпаки. Але це дозволяє арабам (державам) вперше за багато років спілкуватися із сирійським урядом для обговорення всіх проблем", - сказав він.

Також Абул Гейт додав, що поновлення членства Сирії в організації не означає, що всі арабські країни нормалізували відносини з Дамаском.

"Це суверенні рішення для кожної держави окремо", - пояснив генсек Ліги.

Прем'єр-міністр Сирії Хусейн Арнус назвав недільні консультації на саміті в Каїрі такими, що відображають "престижне положення" Сирії в регіоні та на міжнародному рівні.

Противники режиму Асада, своєю чергою, розцінили рух до нормалізації як зраду.

Недільне рішення на саміті в столиці Єгипту було ухвалено через кілька днів після того, як високопоставлені регіональні дипломати зустрілися в Йорданії, щоб обговорити дорожню карту після повернення Сирії "в арабське лоно", оскільки конфлікт продовжує деескалацію.

Наступний саміт Ліги арабських держав має відбутися 19 травня у Саудівській Аравії.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2602
  0,2340
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2550  0,04 0,12 37,8257  0,05 0,14
EUR 40,7990  0,27 0,66 41,6807  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес