Ліга арабських держав повертає Сирію до блоку

Ліга арабських держав за підсумками голосування погодилася відновити членство Сирії у своєму блоці, яке було призупинено 12 років тому на тлі повстання в країні проти режиму Асада у 2011 році, що було жорстоко придушене режимом Башара Асада та переросло у громадянську війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За відновлення участі Дамаска в блоці в Лізі висловилися 13 із 22 держав-членів.

Серед тих, хто не підтримав таке рішення, був зокрема Катар, який не відправив свого міністра закордонних справ на саміт у Каїрі в неділю.

У матеріалі зазначається, що це рішення Ліги стало перемогою Дамаска, хоча і "багато в чому символічною" на тлі західних санкцій проти уряду Башара Асада. Очікується, що повернення Сирії до Ліги арабських держав не призведе до швидкого вивільнення коштів на відновлення у зруйнованій війною країні.

Генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт заявив, що рішення про повернення Сирії до організації дозволить Асаду взяти участь у саміті групи, що відбудеться 19 травня, що є частиною поступового процесу врегулювання конфлікту.

"Це не означає, що сирійська криза вирішена, навпаки. Але це дозволяє арабам (державам) вперше за багато років спілкуватися із сирійським урядом для обговорення всіх проблем", - сказав він.

Також Абул Гейт додав, що поновлення членства Сирії в організації не означає, що всі арабські країни нормалізували відносини з Дамаском.

"Це суверенні рішення для кожної держави окремо", - пояснив генсек Ліги.

Прем'єр-міністр Сирії Хусейн Арнус назвав недільні консультації на саміті в Каїрі такими, що відображають "престижне положення" Сирії в регіоні та на міжнародному рівні.

Противники режиму Асада, своєю чергою, розцінили рух до нормалізації як зраду.

Недільне рішення на саміті в столиці Єгипту було ухвалено через кілька днів після того, як високопоставлені регіональні дипломати зустрілися в Йорданії, щоб обговорити дорожню карту після повернення Сирії "в арабське лоно", оскільки конфлікт продовжує деескалацію.

Наступний саміт Ліги арабських держав має відбутися 19 травня у Саудівській Аравії.

