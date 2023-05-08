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Ліга арабських держав повертає Сирію до блоку
09:52 08.05.2023 |
Ліга арабських держав за підсумками голосування погодилася відновити членство Сирії у своєму блоці, яке було призупинено 12 років тому на тлі повстання в країні проти режиму Асада у 2011 році, що було жорстоко придушене режимом Башара Асада та переросло у громадянську війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
За відновлення участі Дамаска в блоці в Лізі висловилися 13 із 22 держав-членів.
Серед тих, хто не підтримав таке рішення, був зокрема Катар, який не відправив свого міністра закордонних справ на саміт у Каїрі в неділю.
У матеріалі зазначається, що це рішення Ліги стало перемогою Дамаска, хоча і "багато в чому символічною" на тлі західних санкцій проти уряду Башара Асада. Очікується, що повернення Сирії до Ліги арабських держав не призведе до швидкого вивільнення коштів на відновлення у зруйнованій війною країні.
Генеральний секретар Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт заявив, що рішення про повернення Сирії до організації дозволить Асаду взяти участь у саміті групи, що відбудеться 19 травня, що є частиною поступового процесу врегулювання конфлікту.
"Це не означає, що сирійська криза вирішена, навпаки. Але це дозволяє арабам (державам) вперше за багато років спілкуватися із сирійським урядом для обговорення всіх проблем", - сказав він.
Також Абул Гейт додав, що поновлення членства Сирії в організації не означає, що всі арабські країни нормалізували відносини з Дамаском.
"Це суверенні рішення для кожної держави окремо", - пояснив генсек Ліги.
Прем'єр-міністр Сирії Хусейн Арнус назвав недільні консультації на саміті в Каїрі такими, що відображають "престижне положення" Сирії в регіоні та на міжнародному рівні.
Противники режиму Асада, своєю чергою, розцінили рух до нормалізації як зраду.
Недільне рішення на саміті в столиці Єгипту було ухвалено через кілька днів після того, як високопоставлені регіональні дипломати зустрілися в Йорданії, щоб обговорити дорожню карту після повернення Сирії "в арабське лоно", оскільки конфлікт продовжує деескалацію.
Наступний саміт Ліги арабських держав має відбутися 19 травня у Саудівській Аравії.
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