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У Лондоні коронували Чарльза ІІІ
08:47 08.05.2023 |
У Лондоні у Вестмінстерському абатстві в суботу, 6 травня, відбулася церемонія коронації Чарльза III як короля Сполученого Королівства та низки країн Співдружності націй.
За багатовіковою традицією, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі під вигуки "Боже, бережи короля" і трубні фанфари поклав золоту корону Святого Едуарда на голову монарха. По всій Великобританії стріляли гармати й дзвонили церковні дзвони, сповіщаючи підданих про першу за 70 років коронацію в країні.
Лондон вітає нового короля
Також було короновано й дружину Чарльза, королеву-консорта Каміллу. Чарльз III і королева Камілла приїхали до Вестмінстерського абатства з Букінгемського палацу в оздобленій золотом кареті.
Тисячі глядачів вишикувалися вздовж бульвару Мeлл в дощову і похмуру погоду, щоб побачити розкішну карету. Затяті фанати королівської сім'ї заздалегідь розбили намети вздовж маршруту, щоб забезпечити собі гарні місця.
Не обійшлося й без прикрих інцидентів. Так, поліції довелося затримати десятки протестувальників, серед яких були антимонархісти та кліматичні активісти. Тим не менш, деяким антимонархістам все ж вдалося розгорнути плакати з гаслом "Не мій король" вздовж маршруту ходи.
Церемонію охороняли, зокрема, і військовослужбовці. Як повідомило BBC, на лондонський вокзал Ватерлоо з гарнізонів з усього королівства прибули п'ять тисяч озброєних військових, яких скерували до Вестмінстерського мосту. Це наймасштабніше переміщення військового персоналу британською залізницею з часів похорону прем'єр-міністра країни Вінстона Черчилля 1965 року, повідомили в залізничній компанії Network Rail.
2300 гостей із понад 200 країн
На церемонію коронації, що тривала близько двох годин, було запрошено 2300 гостей із 203 країн, включно з членами британської королівської сім'ї та близько 100 глав держав. Серед інших запрошення отримали президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier), голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Франції Еммануель Макрон, король Іспанії Філіп VI і королева Летиція, спадкоємний принц Японії Акісіно і спадкоємна принцеса Японії Кіко, а також перша леді США Джилл Байден. Як нагадує американський телеканал ABC, з моменту здобуття незалежності американської нації жоден президент США не відвідував церемонію коронації британського монарха.
Серед гостей - син Чарльза III Гаррі, герцог Сассекський, який прибув 5 травня в Лондон комерційним рейсом зі США.Президент Росії Володимир Путін і правитель Білорусі Олександр Лукашенко на тлі війни в Україні запрошення на коронацію не отримали. Від України на церемонію приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із першою леді Оленою Зеленською.
Коронація Карла III - 40-ва за рахунком у Вестмінстерському абатстві з 1066 року. Чарльз III, який носив раніше титул принца Уельського, став королем Великобританії та 14 інших територій у вересні 2022 року, коли після 70 років перебування на троні померла його мати - королева Єлизавета II.
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