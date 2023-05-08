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Місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем після інциденту з російським Су-35
08:34 08.05.2023 |
Патрульні польоти місії Frontex над Чорним морем тимчасово припинені через небезпечний інцидент за участю польського літака та російського винищувача.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Польоти призупинені до тих пір, поки румунська сторона не запевнить прикордонників у безпеці польотів. Командування операцією на Чорному морі здійснюють румуни.
Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.
Речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська пояснила, що "двомоторний російський винищувач Су-35 влетів у визначену Румунією оперативну зону без будь-якого радіоконтакту, після чого здійснив агресивні і небезпечні маневри - три зближення з польським літаком без безпечного розходження".
Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.
Російський бойовий літак також здійснив проліт прямо перед носом прикордонного літака, перетнувши його траєкторію польоту на небезпечній відстані. За оцінкою екіпажу літака, вона становила близько 5 метрів.
Через інцидент по тривозі підняли бойову авіацію НАТО.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація.
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