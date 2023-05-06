Фінансові новини
- |
- 06.05.23
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росіяни масово скаржаться на відключення ігрових консолей Xbox
23:31 05.05.2023 |
Користувачі ігрових консолей Xbox у Росії масово скаржаться на неможливість зайти у свої російські акаунти.
При спробі входу до облікового запису з'являється помилка з текстом: "Ви знаходитесь в регіоні, де ця служба недоступна", пише російське видання РБК.
На проблему скаржаться користувачі з ігрового співтовариства Xbox Community у місцевій соцмережі "ВКонтактє", яка налічує близько 100 тис. передплатників. У свої акаунти також не змогли зайти кілька журналістів російських пропагандистських ЗМІ.
Частині користувачів допомогла зміна DNS (Domain Name System, або система доменних імен), проте багатьом це не допомогло.
Як повідомлялося, у квітні американська корпорація Microsoft припинила надавати послуги з гарантійного обслуговування консолей Xbox у Росії і прибрала російські сервери, що прискорюють завантаження контенту.
Раніше президент Microsoft Бред Сміт заявляв, що корпорація планує продовжувати скорочення бізнесу в Росії доти, доки від нього нічого не залишиться.
На початку червня 2022 року Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії, що може означати звільнення 400 співробітників. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами.
4 березня 2022 року компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввела низка країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
ТОП-НОВИНИ
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
|Національний банк прогнозує значне зниження інфляції та повернення економіки до відновлення в цьому році – Інфляційний звіт
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіяни масово скаржаться на відключення ігрових консолей Xbox
|Японський ритейлер одягу Uniqlo запустив процес остаточного виходу із РФ – ЗМІ
|Російські авіакомпанії почали масово скорочувати навіть внутрішні рейси
|Не тільки звичні друзі. Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 36 країн, - ОП
|ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
Бізнес
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект