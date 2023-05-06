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АНАЛІТИКА

Росіяни масово скаржаться на відключення ігрових консолей Xbox

 

Користувачі ігрових консолей Xbox у Росії масово скаржаться на неможливість зайти у свої російські акаунти.

При спробі входу до облікового запису з'являється помилка з текстом: "Ви знаходитесь в регіоні, де ця служба недоступна", пише російське видання РБК.

На проблему скаржаться користувачі з ігрового співтовариства Xbox Community у місцевій соцмережі "ВКонтактє", яка налічує близько 100 тис. передплатників. У свої акаунти також не змогли зайти кілька журналістів російських пропагандистських ЗМІ.

Частині користувачів допомогла зміна DNS (Domain Name System, або система доменних імен), проте багатьом це не допомогло.

Як повідомлялося, у квітні американська корпорація Microsoft припинила надавати послуги з гарантійного обслуговування консолей Xbox у Росії і прибрала російські сервери, що прискорюють завантаження контенту.

Раніше президент Microsoft Бред Сміт заявляв, що корпорація планує продовжувати скорочення бізнесу в Росії доти, доки від нього нічого не залишиться.

На початку червня 2022 року Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії, що може означати звільнення 400 співробітників. Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами.

4 березня 2022 року компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввела низка країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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