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Японський ритейлер одягу Uniqlo запустив процес остаточного виходу із РФ – ЗМІ
23:26 05.05.2023 |
Японський виробник та продавець одягу Uniqlo вирішив закрити у РФ більшість своїх великих магазинів, отримавши в країні більше 10,8 млрд рублів ($140 млн) збитків за підсумками 2022 року.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на ринку.
Як пише газета, ритейлер офіційно поки що не оголошував про остаточний відхід із країни, але на ринку вважають, що цей процес фактично запущено.
"Більшу частину звільнених мережею майданчиків займе російська Gloria Jeans. Однак, попереджають експерти, локальним брендам поки складно залучати великий потік покупців на відміну від міжнародних компаній", - йдеться у статті.
Так, на місці першого російського магазину Uniqlo в московському торговому центрі "Атріум" відкриється точка Lime, ще один майданчик японського бренду в іншому великому об'єкті - AFI Mall - займе Gloria Jeans, розповіли виданню два консультанти на ринку торговельної нерухомості.
У Gloria Jeans розповіли, що найближчими місяцями магазини ритейлера відкриються в декількох місцях, які раніше займала Uniqlo, в тому числі і в AFI Mall.
До цього одежна мережа орендувала площі Uniqlo на Новому Арбаті в Москві і в Будинку мод у Петербурзі.
Рік тому, після початку повномасштабної війни в Україні, Uniqlo оголосила про тимчасове припинення роботи своїх магазинів у Росії. До березня 2022 року під брендом Uniqlo в країні працювало 50 точок, на кінець січня 2023 року їх залишилося 27, які були тимчасово закриті.
Але фактично мережа зараз повністю згортає бізнес у РФ, заявила директорка ритейл-департаменту CORE.XP Марина Малахатько. У Uniqlo коментарі не надали.
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