Фінансові новини
- |
- 06.05.23
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Російські авіакомпанії почали масово скорочувати навіть внутрішні рейси
23:20 05.05.2023 |
Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси по країні через скорочення держпідтримки. На 2023 рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів.
Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела в галузі.
Програма субсидій була запроваджена урядом РФ для підтримки галузі після санкцій Заходу проти авіагалузі РФ.
Зазначається, що причина урізання субсидій - в економії за низкою видаткових статей на тлі дефіциту бюджету.
Найбільше скасованих рейсів в Омській і Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі та Дагестані.
"Росавіація підійшла до питання формально: прибрали з програми ті маршрути, на які авіакомпанії ще не уклали договори про співфінансування рейсів із регіональною владою (польоти частково фінансують із федерального бюджету, частково - із регіональних.
При цьому в різних регіонах бюджетний процес побудований по-різному. Деякі підписувалися тільки до кінця весни - початку літа, і це не зволікання. Така практика існувала багато років", - розповіло джерело газети в галузі.
У результаті найбільше маршрутів, що не увійшли до програми субсидування, виявилося в Омській і Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі та Дагестані.
Раніше російське Міністерство транспорту РФ вже заявляло про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси на 15-30% через зниження субсидування перевезень у літньому сезоні 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
ТОП-НОВИНИ
|У Rheinmetall заявили про плани виробляти для України до 600-700 тисяч снарядів на рік
|Національний банк прогнозує значне зниження інфляції та повернення економіки до відновлення в цьому році – Інфляційний звіт
|«Майже готові» до переговорів про вступ: що показала оцінка України за 7 критеріями ЄС
|Міноборони пропонує знизити граничний вік для призовників до 25 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Росіяни масово скаржаться на відключення ігрових консолей Xbox
|Японський ритейлер одягу Uniqlo запустив процес остаточного виходу із РФ – ЗМІ
|Російські авіакомпанії почали масово скорочувати навіть внутрішні рейси
|Не тільки звичні друзі. Створення спецтрибуналу для РФ підтримали 36 країн, - ОП
|ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я
|Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України
Бізнес
|Ринок напівпровідників обвалився на 21,3% - найбільше постраждав Китай, а Європа та Японія майже не відчули кризи
|ЄС і США попередили Малайзію про ризик для нацбезпеки через заявку Huawei на запуск 5G
|Україна спільно з США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект