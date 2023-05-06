Російські авіакомпанії почали масово скорочувати навіть внутрішні рейси

Російські авіакомпанії почали скасовувати рейси по країні через скорочення держпідтримки. На 2023 рік субсидування програми виконання регіональних польотів в обхід Москви урізали з 9 млрд до 7,5 млрд рублів.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на джерела в галузі.

Програма субсидій була запроваджена урядом РФ для підтримки галузі після санкцій Заходу проти авіагалузі РФ.

Зазначається, що причина урізання субсидій - в економії за низкою видаткових статей на тлі дефіциту бюджету.

Найбільше скасованих рейсів в Омській і Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі та Дагестані.

"Росавіація підійшла до питання формально: прибрали з програми ті маршрути, на які авіакомпанії ще не уклали договори про співфінансування рейсів із регіональною владою (польоти частково фінансують із федерального бюджету, частково - із регіональних.

При цьому в різних регіонах бюджетний процес побудований по-різному. Деякі підписувалися тільки до кінця весни - початку літа, і це не зволікання. Така практика існувала багато років", - розповіло джерело газети в галузі.

У результаті найбільше маршрутів, що не увійшли до програми субсидування, виявилося в Омській і Тюменській областях, Татарстані, Санкт-Петербурзі та Дагестані.

Раніше російське Міністерство транспорту РФ вже заявляло про можливе зростання вартості авіаквитків на внутрішні рейси на 15-30% через зниження субсидування перевезень у літньому сезоні 2023 року.