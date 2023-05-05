Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВООЗ більше не вважає COVID-19 світовою надзвичайною загрозою у сфері охорони здоров'я

 

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) більше не розцінює коронавірус COVID-19 як особливу загрозу для світової охорони здоров'я, заявив у п'ятницю гендиректор організації Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Я оголошую, що ми більше не вважаємо COVID-19 глобальною загрозою у сфері охорони здоров'я", - сказав Гебреєсус на брифінгу.

При цьому він уточнив, що це не означає, ніби загроза поширення коронавірусу повністю минула.

"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини, і це тільки ті випадки летальних наслідків, про які ми знаємо", - заявив Гебреєсус.

За словами Гебреєсуса, комітет ВООЗ із надзвичайної ситуації проаналізував дані щодо захворюваності на COVID-19 і напередодні рекомендував гендиректору оголосити про скасування надзвичайного стану.

Він додав, що за три роки пандемії експерти зареєстрували майже 7 млн випадків смерті внаслідок зараження коронавірусом.

"Але ми знаємо, що кількість летальних випадків насправді в декілька разів вища - щонайменше 20 млн", - наголосив голова ВООЗ.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, загалом у світі за час пандемії коронавірусом заразилося понад 687 млн осіб, водночас зафіксовано понад 660 млн випадків одужання від COVID-19. Перше місце за кількістю заражень посідають США із понад 106,7 млн, друге - Індія, де виявили майже 45 млн випадків інфікування COVID-19, а третє - Франція з близько 40 млн випадків захворювання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2602
  0,2340
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2983  0,04 0,10 37,8786  0,04 0,11
EUR 40,5328  0,37 0,90 41,7790  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес