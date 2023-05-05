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АНАЛІТИКА

Байден визначився з кандидатурою наступника топ-генерала США Міллі – ЗМІ

Байден визначився з кандидатурою наступника топ-генерала США Міллі – ЗМІ

 

Президент США Джо Байден незабаром оголосить, що він обрав генерала Чарльза Брауна-молодшого, начальника штабу Військово-повітряних сил, на посаду найвищого військового офіцера країни.

Про це повідомили виданню The New York Times два американські чиновники, пише "Європейська правда".

Якщо його кандидатуру офіційно висунуть і її затвердить Сенат, генерал Браун стане наступником генерала Марка Міллі, термін повноважень якого на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів закінчується наприкінці вересня.

Генерал Браун стане лише другим темношкірим на посаді після Коліна Пауелла, який обіймав цю позицію за часів президентства Джорджа Буша-молодшого і Білла Клінтона.

Призначення і затвердження генерала Брауна також означатиме, що разом з міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці. Це буде унікальний крок для темношкірих у збройних силах, в керівництві яких довгий час домінували білі чоловіки.

Генерал Браун і Остін консультуватимуть Байдена з питань національної безпеки - від війни в Україні до військової експансії Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Наразі незрозуміло, коли Байден оголосить про вибір Брауна. Але офіційні особи, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що Браун, пілот винищувача, переміг свого найближчого конкурента, коменданта Корпусу морської піхоти генерала Девіда Бергера.

Браун командував військами США на Близькому Сході, будучи головою Центрального командування ВПС США, і служив у Європі, коли Росія незаконно анексувала Крим у 2014 році, будучи директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції у ВПС США в Європі.

У серпні 2020 року Сенат США одноголосно затвердив його на посаді начальника штабу ВПС.
Ключові теги: США
 

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