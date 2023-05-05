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Китай хоче координувати з РФ мирні переговори по Україні
11:45 05.05.2023 |
Пекін обіцяє "наполегливо сприяти" мирним переговорам для припинення війни РФ проти України та "бажає підтримувати зв'язок і координацію з Росією, щоб зробити відчутний внесок у політичне врегулювання", йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Китаю, оприлюдненому у п'ятницю, 5 травня.
Напередодні міністри закордонних справ КНР Цінь Ган і РФ Сергій Лавров провели двосторонні перемовини в рамках зустрічі Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Індії. Вони обговорили, зокрема, візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.
Лавров заявив, що Росія "надає важливого значення" китайським "мирним ініціативам", "погоджується з принциповою позицією" КНР та "готова підтримувати тісне спілкування з Китаєм у відвертій і щирій формі", передає китайський канал CGTN.
У рамках зустрічі міністри домовилися зміцнювати координацію та співпрацю, щоб "протистояти всім формам гегемонії" чи нової "холодної війни" та "підтримувати міжнародну чесність і справедливість, регіональний мир і стабільність".
Китай відправить до України перемовника
Наприкінці квітня в Пекіні повідомили, що КНР направить до України посланника - Лі Хуея, який є спеціальним представником китайського уряду з питань Євразії та колишнім послом Китаю в Росії.
Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що китайський офіційний представник поїде до Києва, щоби допомогти провести "поглиблену комунікацію" для політичного врегулювання війни.
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