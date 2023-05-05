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АНАЛІТИКА

У Москві почали глушити сигнал GPS після атаки дронів на Кремль

 

Після атаки безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня у Москві почали глушити GPS.

Спочатку про це повідомили місцеві Telegram-канали, згодом цю інформацію підтвердив російський "Яндекс", пише РБК.

В "Яндексі" уточнили, що збої у роботі супутникової системи впливають на всі сервіси - від навігаторів до фітнес-браслетів, адже програми з визначенням геопозиції отримують помилкову інформацію від смартфонів та планшетів.

Згодом російський сервіс каршерингу "Сітідрайв" також підтвердив, що системи навігації GPS працюють у центрі Москви зі збоями. Компанія рекомендує не використовувати каршеринг у центрі міста та будувати маршрути в обхід центру.

За даними каналу Baza, співробітникам російського МВС повідомили, що на час підготовки до Параду Перемоги у Москві буде запущено систему підміни локації GPS. Через це навігатори можуть працювати зі збоями. Наприклад, фактично користувач програми може стояти в центрі Москви на Тверській, а навігатор буде показувати, що людина знаходиться в районі Внуково. Навігацію в столиці глушили і раніше, але робили це лише поряд із Кремлем.

Про збої в роботі навігаторів також повідомляють місцеві ЗМІ. Кореспондент агентства "Москва". За словами московських таксистів, проблеми з роботою навігаторів спостерігаються всередині всього Третього транспортного кільця.

Російська влада і раніше вдавалася до глушіння GPS після українських атак.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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