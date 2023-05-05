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АНАЛІТИКА

Іран накопичив урану для створення 5 ядерних боєприпасів, - Міноборони Ізраїлю

 

Іран вже накопичив достатньо розщеплюваного матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант під час візиту до Афін, пише РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Не треба помилятися: Іран не обмежиться створенням однієї ядерної бомби. До теперішнього часу він збагатив уран до 20 і 60% у кількості, якої достатньо для виробництва п'яти ядерних бомб", - сказав Галлант своєму грецькому колезі Ніколаосу Панагіотопулосу під час візиту до Афін.

Водночас Галант попередив про те, що "збагачення Тегераном урану до 90% стало б великою помилкою і могло б запалити регіон".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

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