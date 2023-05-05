Судової реформи Угорщини недостатньо для розблокування коштів ЄС – Єврокомісія

Європейська комісія привітала ухвалення парламентом Угорщини законопроєкту про судову реформу, необхідного для розблокування коштів із фондів ЄС, але наголосила, що це лише перший крок на цьому шляху.

Як передає "Європейська правда", про це на брифінгу в четвер заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

За його словами, виконавчий орган ЄС "бере до уваги голосування в угорському парламенті щодо судової реформи, спрямованої на реалізацію чотирьох ключових етапів судової незалежності, передбачених програмою реформ Угорщини".

"Це хороший крок у правильному напрямку. Однак це ще не кінець процесу. Потрібні подальші кроки. Зараз ми проаналізуємо ухвалені закони, які ще мають набути чинності", - додав Віганд.

Речник Єврокомісії нагадав, що оцінка виконання Угорщиною плану реформ буде здійснена тоді, коли "будуть ефективно виконані всі надважливі проміжні результати".

Угорський парламент у середу підтримав проєкт закону щодо збільшення незалежності судів, який є однією з умов отримання коштів з бюджету ЄС, які Будапешту блокують через питання до верховенства права та запобіжників від корупції.

Зміни до судової системи є частиною із 27 кроків, які Брюссель чекає від Угорщини для вирішення проблем з демократією і верховенством права. Інші стосуються антикорупційних запобіжників та захисту фундаментальних прав, зокрема академічної незалежності, прав шукачів притулку, прав ЛГБТ.

Єврокомісар Йоганнес Ган минулого тижня зазначив, що схвалення закону має допомогти Угорщині отримати 13 млрд євро коштів - частини із передбачених для Угорщини 22 млрд євро з Фонду згуртування (Cohesion Fund). Для отримання решти коштів, як і 5,8 млрд з Фонду відновлення після пандемії, потрібні будуть додаткові кроки.