Henkel завершив продаж бізнесу у росії

Німецький виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, сума якої склала 54 млрд рублів ($690 млн).

Про це пише РБК із посиланням на звітність компанії за перший квартал.

У рф компанія виробляла миючі засоби під брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel тощо, а також клеї «Момент», «Метілан». У Henkel було в рф 11 заводів, які працювали в Пермі, Енгельсі, Ленінградській, московській, Ульяновській областях і Ставропольському краї, та 12 офісів.

російський бізнес компанії викупив консорціумом інвесторів, до якого входять структури Віктора Харитоніна, Івана Тавріна та Дмитра Крюкова.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні німецька компанія Henkel AG заявила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів