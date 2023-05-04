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Henkel завершив продаж бізнесу у росії
17:16 04.05.2023 |
Німецький виробник побутової хімії та товарів для особистої гігієни Henkel закрив операцію з продажу російських активів, сума якої склала 54 млрд рублів ($690 млн).
Про це пише РБК із посиланням на звітність компанії за перший квартал.
У рф компанія виробляла миючі засоби під брендами «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel тощо, а також клеї «Момент», «Метілан». У Henkel було в рф 11 заводів, які працювали в Пермі, Енгельсі, Ленінградській, московській, Ульяновській областях і Ставропольському краї, та 12 офісів.
російський бізнес компанії викупив консорціумом інвесторів, до якого входять структури Віктора Харитоніна, Івана Тавріна та Дмитра Крюкова.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні німецька компанія Henkel AG заявила, що підписала угоду про продаж свого бізнесу в росії консорціуму місцевих фінансових інвесторів
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