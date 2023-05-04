ЄЦБ очікувано підвищив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Як зазначено в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3,75%, ставку за депозитами - до 3,25%, ставку за маржинальними кредитами - до 4%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

Регулятор, як і раніше, вважає, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і має намір приймати подальші рішення з урахуванням даних, що надходять, і оцінки інфляції. Ці рішення підтримуватимуть ставки на достатньо обмежувальному рівні, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%, наголошується в пресрелізі.

ЄЦБ також планує припинити реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються, в рамках програми викупу активів (APP) у липні цього року.