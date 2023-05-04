Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄЦБ очікувано підвищив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.

Як зазначено в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3,75%, ставку за депозитами - до 3,25%, ставку за маржинальними кредитами - до 4%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.

Регулятор, як і раніше, вважає, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і має намір приймати подальші рішення з урахуванням даних, що надходять, і оцінки інфляції. Ці рішення підтримуватимуть ставки на достатньо обмежувальному рівні, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%, наголошується в пресрелізі.

ЄЦБ також планує припинити реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються, в рамках програми викупу активів (APP) у липні цього року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4942
  0,1243
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3374  0,03 0,09 37,9216  0,04 0,10
EUR 40,9006  0,10 0,24 41,8052  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес