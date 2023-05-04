Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄЦБ очікувано підвищив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів
16:40 04.05.2023 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками засідання у четвер.
Як зазначено в повідомленні ЄЦБ, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3,75%, ставку за депозитами - до 3,25%, ставку за маржинальними кредитами - до 4%. Рішення збіглося з прогнозами аналітиків та учасників ринку.
Регулятор, як і раніше, вважає, що інфляція в єврозоні буде занадто високою протягом тривалого часу, і має намір приймати подальші рішення з урахуванням даних, що надходять, і оцінки інфляції. Ці рішення підтримуватимуть ставки на достатньо обмежувальному рівні, щоб повернути інфляцію до цільового рівня 2%, наголошується в пресрелізі.
ЄЦБ також планує припинити реінвестувати надходження від облігацій, що погашаються, в рамках програми викупу активів (APP) у липні цього року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
|Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польська заборона імпорту зерна коштувала Україні $143 млн – Мінекономіки
|Henkel завершив продаж бізнесу у росії
|Угорський OTP Bank внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
|ЄЦБ очікувано підвищив основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів
|Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро
|Видобуток природного газу у рф в I кварталі впав на 10%
|Не вистачає грошей на війну: Росія продаватиме юані з резервів п'ятий місяць
Бізнес
|Сервіс знайомств Tinder залишить російський ринок до 30 червня
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті