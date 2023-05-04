Видобуток природного газу у рф в I кварталі впав на 10%

Видобуток газу в рф у січні-березні знизився на 10% рік до року, до 180 млрд кубометрів, у березні - також на 10%, до 61 млрд кубометрів, повідомляють російські ЗМІ.

Видобуток «Газпрому» продовжує знижуватися на тлі падіння експорту до ЄС, і у першому кварталі монополія знизила виробництво газу майже на 18%. У той же час видобуток найбільших незалежних виробників - «роснефти» та НОВАТЕКу - зростає. На думку аналітиків, ця тенденція зберігатиметься протягом усього року за рахунок збільшення потужності вже запущених проектів.

Основний обсяг зниження видобутку посідає «Газпром». З початку року компанія перестала розкривати статистику з видобутку газу.

Найбільший незалежний виробник НОВАТЕК за три місяці 2023 року видобував 20 млрд кубометрів, що приблизно на 1% більше, ніж роком раніше, проте у березні видобуток компанії зріс відразу на 6%, до 7 млрд кубометрів.

Більш ніж на 70%, до 19,7 млрд. кубометрів, видобуток газу за перший квартал наростила «роснефть». У березні виробництво газу компанії зросло на 65%, до 6,7 млрд. кубометрів. Нафтокомпанія продовжує вводити потужності «Роспана», який у поточному році вийде на рівень в 21 млрд кубометрів, при цьому в десять разів на рік зросли проектні потужності Харампурського родовища.

