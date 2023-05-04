Не вистачає грошей на війну: Росія продаватиме юані з резервів п'ятий місяць

Російський Мінфін у травні продовжить продавати валюту через падіння нафтогазових доходів бюджету.

За попередніми прогнозами російського міністерства, бюджет Росії у травні недоотримає 8,1 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів, у квітні бюджет недоотримав 32,4 млрд рублів, відтак наступного місяця Мінфін продасть валюту на 40,4 млрд рублів, пише "Коммерсант".

"Операції будуть проводитися в період з 10 травня 2023 року по 6 червня 2023 року, відповідно, щоденний обсяг продажу іноземної валюти складе в еквіваленті 2 млрд рублів", - повідомили у російському Мінфіні.

Минулого місяця щодня продавали валюти на 3,7 млрд рублів. У квітні Мінфін витратив на це валюти на 74,6 млрд рублів, що на на 45 млрд руб. менше, ніж у березні.

Раніше Мінфін прогнозував, що у квітні бюджет недоотримає 113,5 млрд рублів нафтогазових доходів. У березневому прогнозі йшлося про 132 млрд руб., хоча фактичне відхилення склало 39 млрд рублів.

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць, у лютому продаж валюти зріс до 160,2 млрд рублів

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні - $47,85 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель - у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Водночас у ю.жєет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.