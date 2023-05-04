Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Не вистачає грошей на війну: Росія продаватиме юані з резервів п'ятий місяць

 

Російський Мінфін у травні продовжить продавати валюту через падіння нафтогазових доходів бюджету.

За попередніми прогнозами російського міністерства, бюджет Росії у травні недоотримає 8,1 млрд рублів запланованих нафтогазових доходів, у квітні бюджет недоотримав 32,4 млрд рублів, відтак наступного місяця Мінфін продасть валюту на 40,4 млрд рублів, пише "Коммерсант".

"Операції будуть проводитися в період з 10 травня 2023 року по 6 червня 2023 року, відповідно, щоденний обсяг продажу іноземної валюти складе в еквіваленті 2 млрд рублів", - повідомили у російському Мінфіні.

Минулого місяця щодня продавали валюти на 3,7 млрд рублів. У квітні Мінфін витратив на це валюти на 74,6 млрд рублів, що на на 45 млрд руб. менше, ніж у березні.

Раніше Мінфін прогнозував, що у квітні бюджет недоотримає 113,5 млрд рублів нафтогазових доходів. У березневому прогнозі йшлося про 132 млрд руб., хоча фактичне відхилення склало 39 млрд рублів.

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти у еквіваленті 54,5 млрд рублів на місяць, у лютому продаж валюти зріс до 160,2 млрд рублів

За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у березні - $47,85 за барель.

У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель - у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Водночас у ю.жєет РФ на 2023 рік закладена ціна нафти у розмірі $70 за барель.

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4942
  0,1243
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3374  0,03 0,09 37,9216  0,04 0,10
EUR 40,9006  0,10 0,24 41,8052  0,13 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес