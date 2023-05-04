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АНАЛІТИКА

ЄС схвалив надання Молдові і Грузії нелетальної безпекової допомоги на 70 млн євро

 

Рада ЄС ухвалила заходи допомоги в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Республіки Молдова та Сил оборони Грузії з метою посилення національної безпеки, стабільності та стійкості в оборонному секторі обох країн.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Ухвалений захід допомоги Молдові вартістю 40 млн євро, розрахований на 36 місяців, фінансуватиме нелетальне обладнання, матеріали та послуги для підрозділів її Збройних сил, включаючи технічну підготовку, за запитом, у разі необхідності. Затверджене обладнання включає засоби повітряного спостереження, мобільності і транспортування, логістики, командування і управління, а також обладнання для кіберзахисту.

Допомога Грузії у розмірі 30 мільйонів євро також розрахована на 36 місяців і передбачає фінансування нелетального обладнання, предметів постачання і послуг для підрозділів Сил оборони Грузії, включно з технічною підготовкою за запитом. Затверджене обладнання включає інженерне, командно-штабне, медичне, логістичне і кіберзахисне обладнання.

"Завдяки цій новій допомозі ми продовжуємо підтримувати модернізацію потенціалу Збройних сил Республіки Молдова і Сил оборони Грузії. У складному геополітичному контексті та відповідно до їхніх європейських прагнень ми допомагаємо зміцнити їхні оборонні сектори і посилити їхню здатність брати участь у військових місіях і операціях ЄС", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, це вже третій пакет допомоги обом країнам в рамках Європейського фонду миру.

Зазначається, що останні заходи допомоги сприятимуть підвищенню оперативної ефективності армій Молдови і Грузії, а також прискоренню їх відповідності стандартам ЄС та оперативної сумісності.

Нагадаємо, Європейська комісія в середу виплатила кредит у розмірі 40 млн євро фінансової підтримки Молдови в рамках поточної операції з надання макрофінансової допомоги країні на загальну суму 150 млн євро.

 

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