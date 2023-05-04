Ямайка хоче провести в 2024 році референдум про вихід з Британської Співдружності

Міністр уряду Ямайки, яка входить до Британської Співдружності, заявила, що коронація короля Британії Чарльза ІІІ прискорила плани країни стати республікою вже наступного року.

Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда".

"Терміновий" референдум може бути проведений "вже у 2024 році", а це означає, що Ямайка може стати незалежною від британської монархії і мати власного президента вже наступного року, заявила Марлен Малаху Форте, міністр з правових і конституційних питань Ямайки.

"Сполучене Королівство святкує коронацію короля, це справа Сполученого Королівства. Ямайка прагне написати нову конституцію... яка розірве зв'язки з монархом як главою держави" - сказала вона.

"Час настав. Ямайка в руках ямайців. Ми повинні це зробити, особливо з переходом до монархії. Мій уряд каже, що ми повинні зробити це зараз" - додала міністр.

Малаху Форте назвала свій графік "амбітним", оскільки він вимагає проведення громадських консультацій і внесення законопроєкту до парламенту, який вона сподівається представити цього місяця, після коронації.

Ухвалення законопроєкту може зайняти до дев'яти місяців, після чого він має бути схвалений народом на референдумі - фактично "загальних виборах".

"Багато ямайців мали теплу прихильність і ототожнювали себе з королевою Єлизаветою II. Коли Ямайка стала незалежною, королева Єлизавета вже була на троні. Але вони не ототожнюють себе з королем Чарльзом" - сказала міністр.

Малаху Форте також розповіла, що на прагнення її уряду до самовизначення Ямайки частково вплинули "власні внутрішні проблеми королівської сім'ї".

Нагадаємо, карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада 2021 року стала наймолодшою республікою у світі.