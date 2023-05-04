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ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги
09:21 04.05.2023 |
Європейський Союз у середу виділив другий транш макрофінансової допомоги в розмірі 50 млн євро з пакета в 150 млн євро, йдеться в повідомленні Єврокомісії, оприлюдненому в середу на сайті делегації ЄС у Кишиневі.
У повідомленні наголошується, що на початку квітня 2023 року ЄС уже перерахував 10 млн євро у вигляді грантової складової траншу, а наразі надає 40 млн євро у вигляді позик для гострих потреб країни та прискорення реформ.
Наголошується, що "перерахування коштів стало можливим після того, як Єврокомісія дійшла висновку про прогрес, якого Молдова досягла в удосконаленні процесу управління держсектором, у менеджменті публічних фінансів унаслідок затвердження стратегії у відповідній царині, зміцненні правової держави та затвердженні нової програми відшкодування здобутого злочинним шляхом майна".
"Макрофінансова допомога є частиною ширших зусиль ЄС із підтримки Молдови у зв'язку з численними проблемами, що виникли останніми роками. Це також допоможе Молдові просунутися її європейським шляхом", - ідеться в повідомленні.
Перший транш, що становив 50 млн євро, було виділено Молдові в серпні 2022 р.
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