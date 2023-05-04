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АНАЛІТИКА

Через вторгнення РФ в Україну Норвегія відновлює розробку нафтогазових родовищ, - Bloomberg

 

Цього року найбільші нафтогазові компанії Норвегії планують відновити розробку нових родовищ, в тому числі і в Баренцевому морі, щоб забезпечити майбутнє країни як ключового постачальника енергоресурсів до Європи на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, Баренцове море містить понад 60% нерозвіданих вуглеводневих ресурсів Норвегії, тому воно вже давно розглядається як майбутнє нафтогазової промисловості країни. Однак, до цього успіхи в розвідці нових родовищ були нечисленними, а відсутність інфраструктури ускладнювала розвиток у цьому напрямку.

Останніми роками в країні зростали сумніви щодо того, скільки з цих невикористаних ресурсів зрештою можна видобути та експортувати. Однак, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало каталізатором для норвезького уряду. За даними Bloomberg, Норвегія стала найбільшим постачальником природного газу в Європі.

Наразі, країна вже викачує нафту і газ з двох родовищ у Баренцевому морі - Голіата і Снохвіта. Зазначається, що буріння в цьому регіоні більш розвинене, ніж в інших арктичних водах, оскільки південна частина моря залишається практично вільною від криги цілий рік завдяки потеплінню, спричиненому Гольфстрімом.

Тому цього року норвезький уряд планує запропонувати ліцензії на розвідувальні роботи на 92 ділянках. З них 78 - розташовані у Баренцевому морі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Норвегія
 

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