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ФРС підняла ставку на 25 б.п., відмовилася від слів про необхідність посилення ДКП у заяві
22:36 03.05.2023 |
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер її діапазон становить 5-5,25% річних, йдеться в повідомленні Федерального комітету з операцій на відкритих ринках ( FOMC) за підсумками засідання, що завершилося в середу.
Востаннє ставка знаходилася вище за позначку 5% у 2007 році.
У заяві FOMC цього разу немає слів про необхідність подальшого посилення грошово-кредитної політики (ДКП), які були присутні у документі, опублікованому за підсумками березневого засідання.
"При визначенні ступеня, в якому додаткове посилення ДКП може бути доцільним для повернення інфляції до 2% рівня з плином часу, FOMC буде враховувати кумулятивний ефект попереднього посилення, економічні та фінансові події, а також той факт, що зміни ставки впливають на економічну активність та інфляцію із затримкою", - наголошується в прес-релізі.
У березні американський ЦБ заявляв, що "подальше посилення політики може бути виправданим для того, щоб вона стала достатньо обмежувальною для повернення інфляції до цільового рівня".
"Економічна активність зростала помірними темпами в першому кварталі. Зростання зайнятості було високим в останні місяці, і безробіття залишалося низьким. Підвищена інфляція зберігається", - йдеться в опублікованому в середу документі.
"Американська банківська система надійна і стійка. Жорсткість кредитних умов для домогосподарств та бізнесу, ймовірно, позначатиметься на економічній активності, темпах працевлаштування та інфляції. Потенційний масштаб цих наслідків, як і раніше, не зрозумілий. Комітет продовжує дуже уважно стежити за інфляційними ризиками", йдеться у заяві ФРС.
"FOMC прагне до досягнення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, - йдеться у повідомленні. - Для підтримки цієї мети комітет вирішив підняти цільовий діапазон ставки за федеральними кредитними коштами до 5-5,25% річних. Комітет уважно відстежуватиме". надходить інформацію та оцінювати наслідки для грошово-кредитної політики".
"ЦБ також продовжить скорочення обсягу активів (держоблігацій та іпотечних паперів) на своєму балансі згідно з оголошеним раніше планом. Ми твердо віддані тому, щоб повернути інфляцію до 2% цільового рівня", - йдеться в заяві.
"Оцінюючи доцільність грошово-кредитної політики, FOMC продовжить відслідковувати вплив інформації, що надходить на економічний прогноз. Федрезерв готовий скоригувати свій підхід до грошово-кредитної політики за необхідності, якщо виникнуть ризики, здатні перешкодити досягненню цілей FOMC, - наголошується в повідомленні. - Комітет буде приймати до уваги широке коло інформації, включаючи дані про ситуацію на ринку праці, інфляційний тиск та інфляційні очікування, події на фінансових ринках, а також про міжнародні події".
Рішення щодо підвищення ставки на 25 б.п. було прийнято одноголосно всіма членами FOMC, що голосують.
Курс долара до євро опустився до $1,1063 із $1,1052 перед публікацією підсумків засідання. Фондові індекси США прискорили зростання, додають 0,3-0,9% (0,2-0,5% до публікації рішень ФРС).
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