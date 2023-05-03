Наступний після Адані: звіт Hindenburg обвалив статки ще одного мільярдера

Американський мільярдер Карл Айкан втратив $10 млрд після публікації звіту брокерської фірми Hindenburg Research про схему виплати дивідендів його компанії Icahn Enterprises (IEP), яка має ознаки фінансової піраміди. Про це пише агентство Bloomberg.

Після публікації звіту статки Айкана скоротилися на 41% - до $14,6 млрд, і він опустився в рейтингу найбагатших людей світу з 58-го на 119-е місце.

Компанія Айкана володіє акціями енерго- та автокомпаній, виробників пакування, нерухомістю та має активи в інших галузях. Мільярдеру належить 85% IEP.

У Hindenburg заявили, що акції IEP переоцінені більш ніж на 75%. Компанія забезпечувала попит на свої акції, пропонуючи виплату дивідендів на рівні 15,8%, що є найвищим показником серед усіх компаній з великою капіталізацією в США. Дивіденди виплачувались готівкою.

Водночас Айкан залучав гроші від нових інвесторів, аби виплачувати дивіденди власникам акцій. Також мільярдер змушував IEP продавати більше акцій, щоб вони могли покрити виплати акціонерам.

Hindenburg також навів приклади умисного завищення вартості дочірніх компаній IEP: одна з них була переоцінена вчетверо, вартість іншої IEP у звітності оцінила у $381 млн напередодні її банкрутства.

Карл Айкан - не перша жертва розслідувань Hindenburg Research. У січні її звіт щодо зловживання в корпоративному управлінні індійської Adani Group обвалив акції конгломерату, а власник Гаутам Адані втратив $100 млрд статків.

Також Hindenburg у квітні звинуватив компанію засновника Twitter Джека Дорсі Block Inc у маніпуляціях на біржі, через що вона втратила 60% вартості. Раніше під прицілом Hindenburg опинився виробник електровантажівок Nikola, після чого компанія фактично збанкрутувала.

Сам 87-річний Карл Ікан відомий як затятий прихильник реформ корпоративного сектору, і виступав за прозорість у великих американських корпораціях. Протягом багатьох років Ікан домагався змін у низці компаній, включаючи Southwest Gas та Xerox. А минулого року McDonald's замінив члена ради директорів, якого критикував Ікан.