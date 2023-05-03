В ООН пропонують турецькому банку бути посередником «зернової угоди»

Нині триває робота щодо продовження "зернової угоди", зокрема від ООН надійшла пропозиція щодо посередництва турецького банку для проведення розрахунків.

Про це поінформував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу NTV, передає Укрінформ.

"Повної гарантії (продовження дії угоди - ред.) немає, але потрібно серйозно попрацювати, щоб її продовжити. На порядку денному знову включення Россельхозбанку в систему SWIFT. Навіть якщо цей банк включений в SWIFT, ми бачимо, що західні компанії не дуже прагнуть працювати з цими банками. Генсек запропонував, щоб посередником був турецький банк", - розповів міністр.

Стосовно продовження «зернової угоди» Чавушоглу повідомив, що в цьому напрямку проводиться серйозна робота, проте «гарантій немає».

Як повідомляв Укрінформ, зустріч щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи на рівні заступників міністрів оборони України, Туреччини та росії відбудеться в Стамбулі 5 травня.