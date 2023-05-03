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В ООН пропонують турецькому банку бути посередником «зернової угоди»
17:09 03.05.2023 |
Нині триває робота щодо продовження "зернової угоди", зокрема від ООН надійшла пропозиція щодо посередництва турецького банку для проведення розрахунків.
Про це поінформував міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу NTV, передає Укрінформ.
"Повної гарантії (продовження дії угоди - ред.) немає, але потрібно серйозно попрацювати, щоб її продовжити. На порядку денному знову включення Россельхозбанку в систему SWIFT. Навіть якщо цей банк включений в SWIFT, ми бачимо, що західні компанії не дуже прагнуть працювати з цими банками. Генсек запропонував, щоб посередником був турецький банк", - розповів міністр.
Стосовно продовження «зернової угоди» Чавушоглу повідомив, що в цьому напрямку проводиться серйозна робота, проте «гарантій немає».
Як повідомляв Укрінформ, зустріч щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи на рівні заступників міністрів оборони України, Туреччини та росії відбудеться в Стамбулі 5 травня.
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