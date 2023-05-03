Єврокомісія запропонувала посилити боротьбу з корупцією: планують карати корупціонерів за межами ЄС

Європейська комісія оприлюднила пропозиції щодо боротьби з корупцією, які передбачають створення санкційного режиму для покарання осіб за межами ЄС, які є обвинуваченими у корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейська комісія запропонувала, щоб фізичні та юридичні особи, які вчинили серйозні корупційні дії, могли потрапити під санкції. А це означає - замороження їхніх активів у ЄС і заборону в'їзду в Євросоюз.

Ця пропозиція схожа на американський "акт Магнітського" - закон, згідно з яким Вашингтон карає іноземних урядовців, причетних до корупції або порушень прав людини.

Новий механізм дозволить ЄС запроваджувати санкції, "коли акти корупції серйозно впливають або ризикують вплинути на цілі спільної зовнішньої політики та політики безпеки", йдеться в заяві Єврокомісії.

"Сьогоднішній комплекс заходів включає нові та посилені правила, що криміналізують корупційні правопорушення та гармонізують покарання в ЄС, а також пропозицію високого представника, підтриману комісією, щодо створення спеціального режиму санкцій у рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики для боротьби з серйозними корупційними діяннями в усьому світі", - йдеться у заяві комісії.

Серйозними корупційними діями, згідно з визначенням комісії, є підкуп державного службовця та розкрадання державних коштів.

"Підступні корупційні дії також можуть загрожувати миру та міжнародній безпеці, створюючи умови для тероризму, організованої злочинності та інших злочинів. Ось чому ми повинні розширювати сферу нашої діяльності і боротися з корупцією в усьому світі", - прокоментував глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Наприкінці 2020 року ЄС вже запровадив механізм, який передбачає санкції проти осіб, відповідальних за "серйозні порушення прав людини" по всьому світу. Тепер же особа буде додана до "чорного списку" ЄС ха корупційній дії після того, як глава зовнішньополітичного відомства офіційно запропонує її ім'я.

Кожен, хто потрапив до списку, зможе оскаржити це рішення в Суді ЄС.