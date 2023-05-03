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Світовий ринок праці за п'ять років скоротиться на 14 млн робочих місць - ВЕФ
16:43 03.05.2023 |
Кількість робочих місць у світі в найближчі п'ять років скоротиться на 14 млн, або на 2%, йдеться в доповіді Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) "The Future of Jobs 2023".
У період до 2027 року включно буде створено 69 млн робочих місць, але 83 млн осіб втратять роботу, очікує ВЕФ.
Звільнення, насамперед, стосуватимуться касирів, зокрема квиткових і банківських, а також поштових і бухгалтерських працівників, секретарів та інших клерків. Крім того, до десятки професій, кількість представників яких скорочуватиметься, входять законодавці та чиновники.
Тим часом найшвидше зростатиме затребуваність фахівців у сфері штучного інтелекту, машинного навчання, сталого розвитку, бізнес-аналітики та інформаційної безпеки.
На ринок праці впливають геополітичні та економічні чинники, йдеться в доповіді. Кадровий дефіцит спостерігається переважно в країнах із високим рівнем подушного доходу, тоді як у країнах із низькими та зниженими доходами рівень безробіття перевищує доковідні показники.
Крім того, звичний стан справ на ринку праці в найближче десятиліття порушить перехід до "зеленої" економіки, однак водночас він створить для працівників значні можливості.
Доповідь ВЕФ ґрунтується на результатах опитування представників 803 компаній із 27 галузевих кластерів і 45 економік світу. Сукупний штат цих підприємств налічує понад 11,3 млн осіб.
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