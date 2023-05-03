Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини схвалив продовження надзвичайних повноважень Орбана через війну в Україні

 

Парламент Угорщини проголосував у середу за продовження надзвичайного стану у зв'язку з війною в Україні до 25 листопада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.

За це рішення проголосували 132 депутати, 52 депутатів були проти, шість утрималися.

Особливий правовий режим надзвичайного стану дозволяє уряду ухвалювати ключові рішення - наприклад, про обмеження цін на енергоресурси - без схвалення парламенту.

Уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у травні 2022 року у зв'язку з війною в Україні. Відтоді його кілька разів продовжували, востаннє - в листопаді минулого року.

Ухвалення рішення обґрунтували такими аргументами, як ефективна відповідь на війну, що точиться по сусідству, допомога біженцям і запобігання шкідливим економічним наслідкам.

Нагадаємо, що в липні 2022 року під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини створили новий орган - Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.
Ключові теги: Угорщина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,3699
  0,2633
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3710  0,04 0,12 37,9597  0,02 0,06
EUR 40,8039  0,10 0,26 41,6735  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес