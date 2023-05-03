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Парламент Угорщини схвалив продовження надзвичайних повноважень Орбана через війну в Україні
16:36 03.05.2023 |
Парламент Угорщини проголосував у середу за продовження надзвичайного стану у зв'язку з війною в Україні до 25 листопада.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.
За це рішення проголосували 132 депутати, 52 депутатів були проти, шість утрималися.
Особливий правовий режим надзвичайного стану дозволяє уряду ухвалювати ключові рішення - наприклад, про обмеження цін на енергоресурси - без схвалення парламенту.
Уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у травні 2022 року у зв'язку з війною в Україні. Відтоді його кілька разів продовжували, востаннє - в листопаді минулого року.
Ухвалення рішення обґрунтували такими аргументами, як ефективна відповідь на війну, що точиться по сусідству, допомога біженцям і запобігання шкідливим економічним наслідкам.
Нагадаємо, що в липні 2022 року під керівництвом прем'єр-міністра Угорщини створили новий орган - Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.
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