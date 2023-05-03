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АНАЛІТИКА

Парламент Угорщини схвалив закон щодо судів, необхідний для розблокування коштів ЄС

 

Угорський парламент у середу підтримав проєкт закону щодо збільшення незалежності судів, який є однією з умов отримання коштів з бюджету ЄС, які Будапешту блокують через питання до верховенства права та запобіжників від корупції.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Парламентарі переважаючою більшістю підтримали проєкт, внесений урядом Віктора Орбана і схвалений Єврокомісією.

Закон передбачає зміни, спрямовані на зменшення політичної залежності суддів: посилює повноваження ради суддів з нагляду за судами, обмежує право уряду подавати скарги до Конституційного суду та автоматизує розподіл справ між суддями, щоб уникнути упередженого розгляду.

Деякі громадські експерти, зокрема з Угорського Гельсінського комітету, кажуть, що це лише частково вирішить наявні проблеми.

Зміни до судової системи є частиною із 27 кроків, які Брюссель чекає від Угорщини для вирішення проблем з демократією і верховенством права. Інші стосуються антикорупційних запобіжників та захисту фундаментальних прав, зокрема академічної незалежності, прав шукачів притулку, прав ЛГБТ.

Єврокомісар Йоганнес Ган минулого тижня зазначив, що схвалення закону має допомогти Угорщині отримати 13 млрд євро коштів - частини із передбачених для Угорщини 22 млрд євро з Фонду згуртування (Cohesion Fund). Для отримання решти коштів, як і 5,8 млрд з фонду відновлення після пандемії, потрібні будуть додаткові кроки.

Йоганнес Ган зустрічався з Орбаном і ключовими міністрами у вівторок у Будапешті, щоб обговорити питання, пов'язані з європейськими коштами.
Ключові теги: Угорщина
 

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