ОАЕ, Гонконг і Туреччина стали основними напрямками для продажу російського золота – Bloomberg

Після санкцій G7 та ЄС Росія переорієнтувала поставки золота до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Гонконгу і Туреччини після введення санкцій Євросоюзу і країн G7 - продажем російського золота стали займатися маловідомі компанії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані компанії з відстеження торгівлі ImportGenius.

"В умовах, коли російське золото закрите для західних ринків, маловідомі компанії вступають у гру, щоб допомогти РФ знайти нових покупців.

Російські злитки стали табу після вторгнення в Україну і були заблоковані країнами "Великої сімки" та Європейським Союзом минулого літа. Це створило великий головний біль для величезної золотодобувної промисловості Росії - її власний ринок не може поглинути 20 мільярдів доларів металу, що видобувається щороку, і решту доводиться забирати центральному банку або іноземним покупцям", - йдеться у статті.

Як підкреслює Bloomberg, десятки логістичних фірм і торговців, які є дрібними гравцями в секторі, відтоді перебрали на себе торгівлю російськими злитками.

"І замість того, щоб масовими партіями відправлятися до Лондона і зберігатися у сховищах провідних банків, таких як JPMorgan Chase і HSBC Holdings, російські поставки прямують до таких країн, як Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг і Туреччина, де немає жодних обмежень.

Це ще один приклад того, як глобальна торгівля сировинними товарами переорієнтовується після війни Росії в Україні. Санкції G-7 та ЄС забороняють імпорт російського золота на свої ринки і забороняють компаніям, що базуються в цих країнах, торгувати ним деінде. Але фірмам в інших країнах все ще дозволено торгувати російським металом через відсутність вторинних санкцій, тому немає підстав вважати, що якісь правила порушуються", - підкреслює агентство.

У світових поставках дорогоцінних металів домінують такі компанії, як Brink's Co. і Loomis, які припинили перевезення російських злитків після початку війни.

Прогалину, що утворилася, заповнили такі компанії, як VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd., яка заявляє, що перевозить готівку і золото для деяких найбільших банків Китаю. За даними ImportGenius, з березня по серпень 2022 року через Гонконг було перевезено російського золота на суму понад 300 мільйонів доларів.

Це лише частина від $1,2 млрд російського золота, поставленого JPMorgan тільки за перші два місяці 2022 року, що підкреслює складність негайного продажу великих обсягів.

Водночас через ОАЕ було перевезено російського золота на 500 млн дол. Поставками переважно займалися трейдери Paloma Precious DMCC і Al Bahrain Jewellers LLC, вони імпортували золота на суму 109 млн і 50 млн дол. Основні покупці перебували в Дубаї.

Ще одним популярним напрямком стала Туреччина. З березня по серпень через порт Стамбула пройшло золота на суму близько 305 млн дол.