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Союзники України готують нові санкції проти Росії, хочуть закрити лазівки в санкціях, – Bloomberg
11:51 03.05.2023 |
Сполучені Штати, Євросоюз та інші ключові союзники України готують нові санкції проти Росії. Пакети реалізовуватимуться індивідуально, але скоординовано.
Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, вони будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії наприкінці травня.
За їх словами, головна мета нових санкцій полягає в тому, щоб закрити лазівки в існуючих обмеженнях і вирішити питання обходу санкцій загалом.
Саміт G7 стане майданчиком для обговорення того, що вже спрацювало та які варіанти ще залишаються з точки зору подальшого тиску на російську економіку. Але з огляду на те, що на певну частину російського торговельного та фінансового секторів уже накладено санкції, знайти нові зони, щоб суттєво обмежити російські можливості фінансувати війну, нелегко.
За словами офіційних осіб, пакет ЄС, 11-й для блоку з лютого 2022 року, здебільшого зосереджуватиметься на прогалинах у вже запроваджених санкціях. Пропозиції, які розглядаються, включають заборону транзиту багатьох товарів через Росію та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи.
Ці заходи, які потребуватимуть підтримки всіх держав-членів ЄС, також містять нові санкції проти близько трьох десятків осіб.
За словами джерела, США та Японія готують власні пакети. Канада працює над заходами, пов'язаними з правами людини, включаючи ймовірне викрадення українських дітей, і покарання проти російської оборонної промисловості.
Попри те, що кожен пакет може відрізнятися за змістом, частково через системи регулювання в кожній країні, союзники координують їх напередодні саміту.
Більша частина уваги "Великої сімки" зосереджена на придушенні здатності Москви ухилятися від існуючих заходів або обходити їх, акцентуючи особливу увагу на сотнях заборонених товарів і технологій, які використовуються у військових цілях.
Ці зусилля включали застосування дипломатичного тиску на інші країни, через які різко зросла торгівля з Росією, посилення контролю за ключовими товарами і заходи проти компаній, які, можливо, допомагали Москві - навмисно чи ні - обходити обмеження.
Очікується, що під час зустрічі лідери G7 продовжать ці зусилля, розширивши обмеження на технології та обладнання, які використовуються російською армією та промисловістю.
Також очікується, що лідери "Великої сімки" досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що в кінцевому підсумку може призвести до обмежень на цю торгівлю.
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