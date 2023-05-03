МВФ прогнозує цього року зростання економіки Азіатсько-Тихоокеанського регіону на 4,6%

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 2023 році на 4,6%, в порівнянні з 3,8% минулого року.

Про це з посиланням на оновлений прогноз МВФ стосовно перспектив регіональних економік повідомляє CGTN, передає власний кореспондент Укрінформу.

На АТР цього року припаде близько 70% світового економічного зростання, чому значною мірою сприятиме відновлення Китаю.

«Азія і Тихоокеанський регіон залишаються динамічним регіоном, незважаючи на загалом песимістичні цьогорічні перспективи світової економіки», - йдеться в огляді.

Головними причинами сповільнення глобального зростання в МВФ називають підвищення процентних ставок національними центробанками країн та «геополітичний конфлікт», очевидно маючи на увазі розв'язану росією повномасштабну війну проти України. Невизначеності світовій економіці додають банківська напруга в Сполучених Штатах і Європі.

Економіки АТР, при цьому, стабільно зростають, хоча в деяких країнах дещо менше минулорічних показників, а відновлення економіки Китаю та економічне зростання Індії надали позитивний імпульс регіональній економіці.

МВФ також попередив про ризики стійкої інфляції, яка хоча й знизилася, все ще перевищує цільові показники в більшості країн.

При цьому він також закликав центральні банки в Азії, за винятком Японії та Китаю, дотримуватися жорсткої монетарної політики та стримувати інфляцію, високий рівень якої може підтримуватися частково через високий внутрішній попит.

Як повідомляв Укрінформ, Японія, Південна Корея, Китай та Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилися посилити регіональну систему фінансової безпеки та створити механізм швидкого фінансування на випадок надзвичайних ситуацій.