ЄСПЛ: Болгарія має виплатити 1,6 млн євро колишньому царю через відняті землі

Європейський суд із прав людини у вівторок задовольнив позов останнього царя Болгарії Симеона II Борисова Саксена-Кобург-Готського проти болгарської влади й зобов'язав її компенсувати понад 1,6 мільйона євро.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, на яке посилається "Європейська правда".

Справа стосується рішення влади Болгарії накласти мораторій на використання лісових угідь Симеоном ІІ і його сестрою Марією Луїзою у 2009 році. Мораторій мав бути скасований після ухвалення спеціального закону, але цього не сталось і досі.

Колишній цар із сестрою оскаржили мораторій, і у 2021 році суд у Страсбурзі ухвалив дати державі та позивачам шість місяців на досягнення угоди про компенсацію, яку має виплатити болгарський уряд за заподіяну матеріальну шкоду. Тоді ЄСПЛ присудив лише 5000 євро судових витрат, які Болгарія мала сплатити Симеону ІІ і Марії Луїзі.

Нині ж суд ухвалив, що мораторій порушив право власності, закріплене в Конвенції з прав людини. Позивачам присудили 1 635 875 євро компенсації з урахуванням можливих податків.

Також Європейський суд з прав людини постановив, що було порушено право на справедливий судовий розгляд, оскільки мораторій не міг бути оскаржений, а отже, дії влади Болгарії поклали непропорційний індивідуальний тягар на Саксена-Кобург-Готського та його сестру.

Після приходу до влади в Болгарії комуністичного режиму у 1947 році вся власність королівської родини була передана державі. Симеон II та його сестра вимагали повернення колишньої власності після того, як ухвалою 1998 року було встановлено, що дії комуністичного режиму суперечили праву власності.

Саксен-Кобург-Готський зійшов на болгарський трон у 1943-му, коли йому було шість років, і через три роки був змушений виїхати з країни. У 2001 році у 64-річному віці він був призначений прем'єр-міністром Болгарії, ставши першим ексмонархом, який очолив уряд власної країни.