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АНАЛІТИКА

Японія, Корея, Китай і АСЕАН посилять регіональну систему фінансової безпеки

 

Японія, Південна Корея, Китай та Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) домовилися посилити регіональну систему фінансової безпеки та створити механізм швидкого фінансування на випадок надзвичайних ситуацій.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів і керівників центральних банків формату АСЕАН+3 після зустрічі в Південній Кореї повідомляє NHK.

Десять країн АСЕАН та Японія, Південна Корея і Китай (АСЕАН+3) наразі взаємодіють у рамках фінансової структури під назвою Багатостороння ініціатива Чіангмай - першої регіональної угоди про валютний своп, започаткованої у 2000 році на щорічній зустрічі Азійського банку розвитку для вирішення короткострокових труднощів з ліквідністю та доповнення чинних міжнародних фінансових угод.

Проте цієї ініціативи виявилося недостатньо для ефективного реагування на фінансові труднощі під час надзвичайних ситуацій, таких як пандемія COVID-19 та стихійні лиха. Тому в заяві міститься заклик до її посилення і створення механізму швидкого фінансування, який дозволить країнам-учасницям отримати доступ до фінансових ресурсів для задоволення нагальних потреб балансу, що виникають унаслідок раптових зовнішніх шоків.

Метою такого кроку, як ідеться в спільній заяві, є запобігання негативним наслідкам і зменшення ризиків для регіональних економік унаслідок різкого погіршення фінансових умов, збоїв у ланцюжках постачань і різкого зростання світових цін на сировину.

Учасники формату АСЕАН+3 мають намір сформулювати пропозиції стосовно конкретних модальностей нового механізму фінансової безпеки до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, в огляді Світового банку на початку квітня прогнозувалося, що економічна активність у регіонах Європи й Центральної Азії цього року поліпшиться за окремими показниками, однак залишатиметься послабленою внаслідок вторгнення рф в Україну, постійної високої інфляції та жорстких фінансових умов.
 

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