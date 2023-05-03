Норвегія збільшить оборонний бюджет на понад 1 млрд доларів через війну в Україні

У найближчі кілька років Норвегія витратить на оборону ще понад 1 мільярд доларів, щоб досягти вимог НАТО. Також на це впливає агресія РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере, яку приводить Norsk Rikskringkasting.

"Ми сьогодні висуваємо план використання не менше 2% ВВП на оборону до 2026 року", - йдеться у заяві.

Зазначається, що досі Норвегія була однією з країн, які не мали конкретного плану досягнення цієї мети.

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум заявив, що після початку повномасштабної війни РФ проти України країна хоче зміцнити національну оборону та національну здатність захищати себе.

За його словами, війна в Україні прискорила плани уряду щодо досягнення узгодженої мети НАТО. Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам раніше заявляв, що необхідність військової підтримки для України є терміновою, масштабною та терміновою. Такий оборонний бюджет дозволить допомогти Україні та зміцнити власні Збройні сили.

