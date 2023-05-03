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Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти
23:16 02.05.2023 |
Президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища нафти, виробнича потужність якого оцінюється у 100 тисяч барелів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Туреччини, яку приводить CNN Türk.
"Ми знайшли нафту з щоденним виробництвом 100 тисяч барелів у Джуді Габарі", - йдеться у заяві.
За його словами, країна зможе вийти на потужність 100 тисяч барелів за добу зі 100 свердловинами. З щоденним виробництвом 80 000 барелів нафти країна робить новий крок до енергетичної незалежності.
"Безперечно, що запас, який покриє 1/10 добового споживання, піде на користь нашому народові", - додав президент Туреччини.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган дав старт постачанню в країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн кубометрів газу на добу.
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