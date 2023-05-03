У Туреччині відкривається найбільша в Європі сонячна електростанція

У провінції Конья в центральній Туреччині у вівторок відбувся запуск найбільшої на території Європи сонячної електростанції потужністю 1350 мегават.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Сонячна електростанція Kalyon Karapınar, яку з 2020 року будувала турецька компанія Kalyon Energy, займає 20 мільйонів квадратних метрів площі й обійшлась в один мільярд доларів.

Станція складається з понад 3,2 мільйона сонячних панелей, які генеруватимуть три мільйони кіловат-годин електроенергії на рік. Цього достатньо для забезпечення електроенергією 2 мільйонів людей.

Як підкреслює турецька влада, Kalyon Karapınar дозволить щороку заощаджувати 450 мільйонів доларів в еквіваленті викопного палива, запобігати 1,5 мільйонам тонн викидів вуглекислого газу на рік і збільшити частку сонячної енергії в загальному виробництві енергії в Туреччині на 20%.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, протягом наступних п'яти років потужність відновлюваних джерел енергії в Туреччині зросте приблизно на 64% до 90 гігават (ГВт), причому майже 75% цього приросту припадатиме на сонячну та вітрову енергетику.

Досі найбільшою сонячною електростанцією в Європі вважалась Iberdrola, розташована в автономному співтоваристів Естремадура на південному заході Іспанії. Вона складається з близько 1,5 мільйона сонячних панелей і здатна забезпечити електрикою понад 334 тисячі будинків.