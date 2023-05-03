Фінансові новини
- |
- 03.05.23
- |
- 01:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німецькі виробники залагодили суперечку щодо інтелектуальних прав на Leopard 2
17:22 02.05.2023 |
Німецькі компанії оборонпрому залагодили суперечку щодо прав інтелектуальної власності на розробки, пов'язані з основним бойовим танком Leopard 2.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann владнали юридичний спір щодо прав інтелектуальної власності на танк Leopard 2, який наразі вважається одним із найбільш передових у світі.
Rheinmetall, розташований у Дюссельдорфі, виготовляє гармати для Leopard, а KMW з Мюнхена - ходову частину.
KMW подала позов у зв'язку із заявами головного виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера у зв'язку зі словами в березневому інтерв'ю, що компанія володіє правами на модель Leopard 2A4.
У вівторок 2 травня окружний суд у Мюнхені повідомив про скасування засідання за цим позовом у зв'язку із владнанням спору між сторонами, не надавши інших деталей.
У Rheinmetall пояснили, що обидві сторони хотіли якнайшвидше закрити питання та не відволікатися від основної роботи.
"У заявах, які стали предметом суперечки, ані пан Паппергер, ані Rheinmetall AG не мали наміру стверджувати, що Rheinmetall AG є власником ексклюзивних прав на Leopard 2A4", - пояснили у компанії.
У KMW поки не надали коментарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації в Україні до 18 серпня - нардеп
|Рада визначила політрежим РФ як рашизм
|Нардеп Лерос виграв суд у ВР за відсторонення його від засідань
|До кінця року Україна імплементує до третини стандартів НАТО - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Блінкен: Успіх на полі бою - це найкращий і, ймовірно, найшвидший спосіб прийти до переговорів
|Норвегія збільшить оборонний бюджет на понад 1 млрд доларів через війну в Україні
|Крок до енергонезалежності. Ердоган заявив про відкриття нового родовища нафти
|У Туреччині відкривається найбільша в Європі сонячна електростанція
|ЄС заборонив імпорт до 5 країн кількох агротоварів з України
|Україна розірвала з Сирією угоду про торговельну, економічну і технічну співпрацю
Бізнес
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA
|Німеччина хоче обмежити експорт хімікатів для виробництва напівпровідників до Китаю, - ЗМІ
|Mercedes-Benz представив нове покоління E-Class
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі