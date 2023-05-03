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АНАЛІТИКА

Німецькі виробники залагодили суперечку щодо інтелектуальних прав на Leopard 2

Німецькі виробники залагодили суперечку щодо інтелектуальних прав на Leopard 2

 

Німецькі компанії оборонпрому залагодили суперечку щодо прав інтелектуальної власності на розробки, пов'язані з основним бойовим танком Leopard 2.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Компанії Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann владнали юридичний спір щодо прав інтелектуальної власності на танк Leopard 2, який наразі вважається одним із найбільш передових у світі.

Rheinmetall, розташований у Дюссельдорфі, виготовляє гармати для Leopard, а KMW з Мюнхена - ходову частину.

KMW подала позов у зв'язку із заявами головного виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера у зв'язку зі словами в березневому інтерв'ю, що компанія володіє правами на модель Leopard 2A4.

У вівторок 2 травня окружний суд у Мюнхені повідомив про скасування засідання за цим позовом у зв'язку із владнанням спору між сторонами, не надавши інших деталей.

У Rheinmetall пояснили, що обидві сторони хотіли якнайшвидше закрити питання та не відволікатися від основної роботи.

"У заявах, які стали предметом суперечки, ані пан Паппергер, ані Rheinmetall AG не мали наміру стверджувати, що Rheinmetall AG є власником ексклюзивних прав на Leopard 2A4", - пояснили у компанії.

У KMW поки не надали коментарів.
 

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