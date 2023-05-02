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АНАЛІТИКА

ООН: Сторони бойових дій у Судані згодні на переговори

 

Сторони бойових дій у Судані погодились відправити своїх представників на переговори, можливо, - до Саудівської Аравії. Про це заявив спеціальний посланець генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Судану Фолькер Пертес (Volker Perthes).

Якщо переговори відбудуться, то спочатку вони будуть спрямовані на встановлення "стабільного і надійного" режиму припинення вогню, сказав він 1 травня агентству Associated Press (AP). Водночас він попередив про можливі труднощі у встановленні стійкого діалогу.

Понад 400 вбитих і 1200 поранених цивільних

Тимчасові припинення вогню за минулий тиждень призвели до послаблення боїв тільки в деяких районах, в інших тривають запеклі бойові зіткнення, що призводить до збільшення потоку місцевих жителів, які покидають свої домівки, констатує AP.

Щонайменше 436 мирних жителів були вбиті, а понад 1200 - поранені від початку загострення конфлікту, випливає з даних, представлених 1 травня Синдикатом лікарів, який відстежує кількість загиблих серед цивільного населення.

Загострення ситуації в Судані

З 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування, які очолює Мохаммед Хамдан Дагало.

Наприкінці квітня іноземні держави почали евакуювати громадян з Судану.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Судан
 

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