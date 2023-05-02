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Норвезький регулятор заборонив статвідомству збір даних про покупки громадян у супермаркетах
12:53 02.05.2023 |
Норвезьке агентство із захисту даних заборонило статистичному відомству починати збір даних про покупки споживачів у супермаркетах, визначивши, що це є надмірним втручанням.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке органу.
Статистичне відомство Норвегії SSB планувало отримувати через дані про банківські транзакції інформацію про те, що саме значна частина населення купує у супермаркетах. За категоріями і ціновою сіткою товарів можна було би пов'язувати і порівнювати це з іншими даними, як тип домогосподарства, рівень доходу, рівень освіти.
Директорка агентства із захисту даних Ліне Кол заявила, що, за оцінками відомства, для такої глибинної обробки персональних даних недостатньо юридичних підстав.
"Ми визнаємо соціальні переваги наявності статистики про споживання певних категорій товарів і раціон населення та переконані, що відомство відповідально опрацьовувало б ці дані. Та навіть якщо кінцевою метою збору даних є збір анонімізованої статистики, на етапі збирання особистої інформації вже відбувається втручання у приватне життя особи", - прокоментувала вона.
На думку Ліне Кол, у довгостроковій перспективі подібний збір статистики може послабити довіру до держави, а громадяни, які не хотіли би потрапляти в цю аналітику, не мають вибору - хіба що перейдуть на готівковий розрахунок. Вона додала, що у зв'язку з ініціативою регулятор одразу отримав декілька запитів від приватних осіб та компаній.
Заборонне рішення регулятора ще не є остаточним, SSB може оскаржити його.
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