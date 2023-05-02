Інфляція в єврозоні у квітні зросла до 7,0%

Загальна інфляція в єврозоні у квітні трохи зросла, як і очікувалося, що свідчить про те, що зростання цін залишається стійко підвищеним, тому регіональні органи, які встановлюють ставки, готуються оприлюднити своє останнє рішення щодо ставок цього тижня.

Індекс споживчих цін валютної зони за місяць зріс до 7,0% у річному обчисленні, за попередніми даними Євростату, відповідно до прогнозів економістів. Базова інфляція, що виключає волатильні товари, такі як продукти харчування та паливо, трохи сповільнилася до 5,6%.

У березні інфляція в єврозоні знизилася найбільше за всю історію завдяки зниженню цін на енергоносії, хоча зростання базових цін прискорилося до нового максимуму 5,7%.

Квітневі дані з'явилися, коли Європейський центральний банк готується провести своє останнє засідання щодо грошово-кредитної політики у четвер, і офіційні особи схильні збільшувати вартість запозичень. Проте прогнози розходяться щодо того, чи підвищить ЄЦБ ставки на 25 базисних пунктів або вибере більше підвищення на 50 базисних пунктів.