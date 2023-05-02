Фінансові новини
- |
- 02.05.23
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Серед тем – Україна. Міністри фінансів Японії та Південної Кореї зустрілися вперше за 7 років
12:07 02.05.2023 |
Сьогодні, 2 травня, Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час", - заявив міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі. За його словами, діалог, швидше за все, проводитиметься щороку.
Відновлення двосторонніх переговорів міністрів фінансів відбувається напередодні запланованого наступного тижня візиту прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішиди до Південної Кореї.
"Ми стикаємося з такими інцидентами, як розробка Північною Кореєю ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну. Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні вирішувати проблеми разом", - сказав Судзукі на зустрічі зі своїм південнокорейським колегою Чу Кен Хо.
Судзукі також висловив сподівання, що Японія та Південна Корея зможуть продовжити двосторонній фінансовий діалог і що це сприятиме покращенню відносин між двома країнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Настрої українського бізнесу покращилися до максимуму за 1,5 роки
ТОП-НОВИНИ
|В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні
|«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
|Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції
|Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Норвезький регулятор заборонив статвідомству збір даних про покупки громадян у супермаркетах
|Інфляція в єврозоні у квітні зросла до 7,0%
|Серед тем – Україна. Міністри фінансів Японії та Південної Кореї зустрілися вперше за 7 років
|Виїзд з Китаю ускладнюються через посилення режиму Сі Цзіньпіна, - Reuters
|США скасують вимогу вакцинації від COVID-19 для іноземних мандрівників
|На виборах у Французькій Полінезії перемогли прихильники незалежності від Парижа
Бізнес
|Китайські хмарні сервіси можуть загрожувати держбезпеці США, - міністр торгівлі
|CMA не схвалила угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Компанії подають позови до Апеляційного суду
|Цьогоріч кожна п'ята продана у світі автівка буде електричною – МЕА
|Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду
|ЄС прокладе через Арктику оптоволоконний кабель для обміну даними з Японією
|Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%
|Mercedes позбавив російських водіїв доступу до всіх функцій віддаленого керування автомобілем