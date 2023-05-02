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АНАЛІТИКА

На виборах у Французькій Полінезії перемогли прихильники незалежності від Парижа

 

На виборах у Французькій Полінезії - заморській спільноті Франції в Тихому океані - перемогу здобуває партія Tāvini Huiraʻatira ("Слуги корінного народу"), що підтримує проголошення незалежності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Згідно з попередніми результатами, партія Tāvini експрезидента Французької Полінезії Оскара Темару здобуває 44,3% голосів у другому турі, обійшовши політичну силу чинного президента Едуарда Фріча, який проголошував більш прихильний до Парижа курс.

Партія Темару мала сильні позиції перед другим туром, розраховуючи отримати вигоду від значної частини електоральних симпатій вибулих партій - вони всі об'єднались проти Фріча, якого критикували через близькість до метрополії, а також економічні збитки в результаті пандемії коронавірусу.

У результаті партія, що виступає за незалежність Французької Полінезії, вперше в її історії матиме стабільну більшість, пише Le Monde.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін визнав, що "полінезійці проголосували за зміни", й пообіцяв працювати з новообраною більшістю "з відданістю і ретельністю, аби продовжувати покращувати повсякденне життя наших співвітчизників".

Французька Полінезія має значну автономію у складі Франції. Асамблея Французької Полінезії, що складається з 57 членів, обраних на п'ять років, обиратиме президента території таємним голосуванням у середині травня. Він сформує власний уряд з виконавчими функціями.

Прихильники незалежності Французької Полінезії у складі Tāvini Huiraʻatira досі не перебували при владі протягом повного терміну з моменту заснування партії у 1977 році.

Нагадаємо, що інше заморське володіння Франції - Нова Каледонія - також проводило референдуми про незалежність у 2018, 2020 і 2021 роках, і на всіх трьох із них жителі висловились проти.
Ключові теги: Франція
 

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