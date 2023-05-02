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Китайська компанія почала буріння нафтової свердловини завглибшки 9,5 тисячі метрів
09:11 02.05.2023 |
Нафтова компанія Sinopec з Китаю почала буріння свердловини завглибшки 9 472 метри, яка стане найглибшою в Азії.
Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.
Роботи проводяться на північному заході КНР у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Тут, у Таримському басейні, містяться понад 60% запасів нафти та газу країни.
При цьому поклади вуглеводнів залягають на глибинах від 6000 до 10 000 метрів - в екстремальних умовах високих температур та великого тиску.
Як зазначається, китайський енергетичний конгломерат Sinopec удосконалив технології буріння й тепер спроможний безпечно експлуатувати надглибокі свердловини, що сягають 10 000 метрів.
У компанії уточнюють, що за останні три роки час буріння на таку глибину скоротився з 280 до 97 днів, а точність зросла з 60% до понад 90%.
Наразі Sinopec експлуатує в пустелі Такла-Макан у Таримському басейні 120 свердловин завглибшки понад 8000 метрів.
Як повідомляв Укрінформ, 1 травня ціни на нафту знизилися, попри скорочення постачань ОПЕК+.
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