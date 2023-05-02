Китайська компанія почала буріння нафтової свердловини завглибшки 9,5 тисячі метрів

Нафтова компанія Sinopec з Китаю почала буріння свердловини завглибшки 9 472 метри, яка стане найглибшою в Азії.

Про це повідомляє CGTN, передає Укрінформ.

Роботи проводяться на північному заході КНР у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Тут, у Таримському басейні, містяться понад 60% запасів нафти та газу країни.

При цьому поклади вуглеводнів залягають на глибинах від 6000 до 10 000 метрів - в екстремальних умовах високих температур та великого тиску.

Як зазначається, китайський енергетичний конгломерат Sinopec удосконалив технології буріння й тепер спроможний безпечно експлуатувати надглибокі свердловини, що сягають 10 000 метрів.

У компанії уточнюють, що за останні три роки час буріння на таку глибину скоротився з 280 до 97 днів, а точність зросла з 60% до понад 90%.

Наразі Sinopec експлуатує в пустелі Такла-Макан у Таримському басейні 120 свердловин завглибшки понад 8000 метрів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 травня ціни на нафту знизилися, попри скорочення постачань ОПЕК+.