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США до літа можуть досягти стелі держборгу, Байден скликав лідерів Конгресу
09:00 02.05.2023 |
Уряд США може вичерпати надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу вже до 1 червня, що може призвести до дефолту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Після проведення аналізу останніх надходжень федеральних податків, згідно з нашою найкращою оцінкою, ми не зможемо продовжувати виконувати всі зобов'язання уряду до початку червня, а потенційно вже до 1 червня, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт боргу", - йдеться у листі глави Мінфіну США Джанет Єллен до Конгресу.
У зв'язку з цим Мінфін вирішив призупинити випуск цінних паперів серії для органів влади до штату та місцевих органів влади.
Невдовзі після отримання листа президент США Джо Байден викликав до себе чотирьох високопосадовців Конгресу до Білого дому. Байден зателефонував спікеру палати представників республіканців Кевіну Маккарті до Єрусалиму, де він перебуває з дипломатичною поїздкою, щоб запросити його на зустріч у Білому домі 9 травня.
Байден також надіслав запрошення лідеру демократів у Палаті представників Хакіму Джефрісу, лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу МакКоннеллу.
Сьогодні поріг держборгу США становить 31,4 трлн доларів. Адміністрація Байдена закликає Конгрес підвищити його. Контролюючі Палату представників республіканці скептично ставляться до цієї пропозиції та наполягають на скороченні витрат.
Раніше Палата представників США схвалила законопроект щодо підвищення стелі державного боргу на 1,5 трлн доларів в обмін на різке зниження бюджетних видатків.
Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати 19 січня перевищили встановлений законом ліміт державного боргу у розмірі 31,4 трлн доларів.
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