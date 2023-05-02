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АНАЛІТИКА

Влада ПАР радить Путіну не їхати на саміт БРІКС

 

Влада Південно-Африканської Республіки пропонує російському президенту Володимиру Путіну відмовитися від особистої присутності на майбутньому саміті БРІКС. Про це у неділю, 30 квітня, повідомила південноафриканська The Sunday Times. За даними джерел видання, влада ПАР намагається умовити Москву, щоб Путін брав участь у саміті тільки у режимі відеозв'язку.

Якщо президент РФ особисто приїде в ПАР, то владі країни доведеться виконувати ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС). "У нас немає варіанта не заарештовувати Путіна. Якщо він приїде, нам доведеться його заарештувати", - заявило високопоставлене джерело видання.

Наприкінці квітня, пише The Sunday Times, президент ПАР Сиріл Рамафоса створив спеціальний урядовий комітет, який має вивчити варіанти дій влади країни у разі, якщо Путін таки прибуде до країни.

ПАР передумала щодо МКС

25 квітня Рамафоса заявив, що його країна має намір вийти з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду через "несправедливе ставлення МКС до деяких країн". Однак через два дні на сайті президента ПАР з'явилося повідомлення, що заява глави держави про МКС є "помилковим коментарем", і що ПАР не виходитиме з-під юрисдикції суду. У заяві йшлося, що країна залишається стороною, яка підписала Римський статут, і продовжуватиме виступати за рівне та послідовне застосування міжнародного права.

Саміт Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР має відбутися в Йоганнесбурзі в серпні. Наприкінці березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що рішення про поїздку Володимира Путіна на саміт БРІКС ще не ухвалювали. Через місяць він сказав, що Росія "братиме участь у роботі саміту в ПАР", але перед цим проведе двосторонні контакти, у тому числі для уточнення позиції південноафриканської влади щодо Міжнародного кримінального суду.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ПАР, Росія
 

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